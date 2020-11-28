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Dünya, Koronavirüs

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 150 bini geçti.

Adam Abu-bashal   | 28.11.2020
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı

Abuja

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 150 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 784 artarak 2 milyon 150 bin 97 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 321 artışla 51 bin 354'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ​​​​​​​21 bin 378 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 608, Fas'ta ise 5 bin 689 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 781 bin 941'e çıktı. Bu ülkeyi 345 bin 276 vakayla Fas, 114 bin 832 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 815 bin 902 kişi iyileşti.



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