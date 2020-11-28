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Dünya

Tahran'da öğrenciler İranlı nükleer fizikçiye suikastın ardından gösteri düzenledi

İran'ın başkenti Tahran'da nükleer fizikçi bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın ardından Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan öğrenciler, ABD ve İsrail'e karşı intikam çağrısında bulundu.

Ahmet Dursun   | 28.11.2020
Tahran'da öğrenciler İranlı nükleer fizikçiye suikastın ardından gösteri düzenledi

Ankara

İran'ın başkenti Tahran'da nükleer fizikçi bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın ardından Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan öğrenciler, ABD ve İsrail'e karşı intikam çağrısında bulundu.

İran medyası, öğrenciler ve birkaç din adamından oluşan grubun başkent Tahran'daki Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binası önünde toplandıklarına ilişkin görüntü yayınladı.

Saldırıyla ilgili suçlanan İsrail ve ABD'ye karşı "Barış yok, teslimiyet yok, ABD ile savaş var", "İsrail'e ölüm" sloganları atan grubun İran'ın nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimlerinden tamamen çıkarılmasını talep eden sloganlar atması da dikkati çekti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başındaki hükümeti de ABD ve İsrail'in terörist eylemlerine karşı etkisiz kalmakla suçlayan göstericiler, attıkları sloganlarla İsrail ve ABD'ye karşı "intikam" çağrısında bulundu.

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikasta ilişkin İsrail'i suçlamıştı.

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalacağına dair beklentiler oluşmuştu. Uluslararası medyada, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden İsrail ile İran'ı provoke edecek adımlar atabileceğine ilişkin endişelere yer verilmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Irak'taki İran destekli milis gruplara, Trump görevinden ayrılana kadar ABD'ye karşı eylemleri durdurma talimatı verdiği iddia edilmişti. 




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