Euro
7.13
Dolar
6.49
BIST 100
84,761.39
Altın
1,480.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya'dan getirilen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’ndan otobüslerle alınarak yerleştirilecekleri yurtlara götürülüyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı

Milli Savunma Bakanı Akar'ın komuta kademesi ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda, TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı.

Sarp Özer   | 17.03.2020
TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri, yurt içi ve yurt dışındaki harekatları, hudutların güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulayacaklarını belirterek, "Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine, mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katılımıyla dün akşam Bakanlık'ta düzenlenen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Koronavirüs kapsamındaki önlemleri ele aldı.

Akar, AA muhabirinin dün gerçekleştirilen toplantıyı hatırlatarak konuya ilişkin sorusun üzerine, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı aldığımız birçok tedbiri, geçen hafta hayata geçirmiş bulunuyoruz. Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız ve ilgili personelimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda, ilave birtakım önlemlerin de bugünden itibaren uygulamaya konulması kararı alınmıştır. Günlük hayatımızı biraz zorlaştırmakla birlikte aldığımız kararlarla personelimizin ve tabii ki halkımızın virüsten korunmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"Bu tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacaktır." ifadesini kullanan Akar, alınan tedbirleri şöyle özetledi:

"Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri, 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir. Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edilmiştir. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde, kimse kabul edilmeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenmiştir. Yurt dışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Şu anda yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecektir."

Hudut birliklerindeki önlemler

Celp işlemlerine ilişkin de bilgi veren Akar, şunları kaydetti:

"Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecektir. Gençlerimizin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak ek önlemler de alınacaktır. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen Mehmetçiklerimizin hafta sonu izinlerini bir süreliğine durdurmuştuk. Askerlerimizin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın yanı sıra ilave tedbirler de aldık, almaya devam ediyoruz. Hudut birliklerinde de çeşitli önlemler aldık. Yasa dışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetimizi personelimizi virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenledik.

Aldığımız tedbirler, bunlarla sınırlı olmayıp günlük hayatın akışı içinde gerekli tedbirler teknolojik imkanlar da kullanılarak alınmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır. Gelişmeler, dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentteki toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı yarı yarıya azaldı
İran’ın kriz yönetme kabiliyeti: Koronavirüs örneği
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacak
Çin'de yeni tip koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi
TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı

Benzer haberler

İran’ın kriz yönetme kabiliyeti: Koronavirüs örneği

İran’ın kriz yönetme kabiliyeti: Koronavirüs örneği

Çin'de yeni tip koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi

TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı

RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı

RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı
Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor

Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor
Tez-Koop-İş'ten koronavirüse karşı AVM'ler için önlem çağrısı

Tez-Koop-İş'ten koronavirüse karşı AVM'ler için önlem çağrısı