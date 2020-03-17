Euro
7.13
Dolar
6.49
BIST 100
84,499.31
Altın
1,481.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya'dan getirilen vatandaşlar İstanbul Havalimanı’ndan otobüslerle alınarak yerleştirilecekleri yurtlara götürülüyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı

RTÜK Başkanı Şahin, "Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Eda Özdener   | 17.03.2020
RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilemeye devam ettiğine işaret ederek, bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarılarda bulundu.

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Devletin, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle aldığını vurgulayan Şahin, Sağlık Bakanlığının ve ilgili tüm makamların başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirdiğini belirtti.

Medyanın da sorumlu yayıncılık yapmak zorunda olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez. Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın kriz yönetme kabiliyeti: Koronavirüs örneği
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacak
Çin'de yeni tip koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi
TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı
RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı

Benzer haberler

İran’ın kriz yönetme kabiliyeti: Koronavirüs örneği

İran’ın kriz yönetme kabiliyeti: Koronavirüs örneği

Çin'de yeni tip koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi

TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı

RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı

RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı
Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor

Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor
Tez-Koop-İş'ten koronavirüse karşı AVM'ler için önlem çağrısı

Tez-Koop-İş'ten koronavirüse karşı AVM'ler için önlem çağrısı