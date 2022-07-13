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Sağlık, Koronavirüs

Trakya'daki hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu oluştu

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşıların yapılmasına devam edildi.

Özgün Tiran, Mesut Karaduman, Hakan Mehmet Şahin   | 13.07.2022
Trakya'daki hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu oluştu

Kırklareli

Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelenler aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de hatırlatma dozunu yaptıran Özer Şahin, AA muhabirine, turizmci olması nedeniyle hatırlatma dozunu yaptırma gereği duyduğunu söyledi.

Salgının ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Şahin, "Aşısı onaylanan herkes aşısını yaptırsın. Ben 4'üncü doz aşımı yaptırdım. Bu iş ihmale gelmez." dedi.

Kırklarelili Süleyman Kerti de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine hastalıktan korunmak için aşı yaptırmaya geldiği söyledi. Aşıların faydasını gördüğünü anlatan Kerti, aşılar sayesinde hastalığın hafif atlatıldığını kaydetti. Tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini dile getiren Kerti, uzmanların çağrılarının dikkate alınmasını istedi.

Hüseyin Meşe de Kovid-19 vakalarının yeni artmasın kendilerini endişelendirdiğini ifade ederek, salgına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağlı Nuray Engin ise herkesin kendi ve çevresindekilerin sağlığı için aşısını olmasını istedi.

Engin, salgının yoğun olduğu dönemlerde herkesin aşının faydasını gördüğünü aktararak, "Salgına hiç yakalanmadım inşallah bundan sonrada olmam. Hatırlatma dozlarımı da oldum. Devletimiz ve bilim insanlarımız yerli aşı için çok uğraşmıştı ben de o yüzden yerli aşımızdan olmayı tercih ettim. Herkes aşı konusuna özen göstermeli." dedi.


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