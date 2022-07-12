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Dünya, Koronavirüs

Ürdün Kovid-19 salgınında 5. dalgayla karşı karşıya

Ürdün geçen hafta Kovid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine salgında 5. dalgayla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Laith Al-jnaidi, Ekrem Biçeroğlu   | 12.07.2022
Ürdün Kovid-19 salgınında 5. dalgayla karşı karşıya

Jordan

Ulusal Salgın Komitesi Üyesi Bessam Hicavi, hükümete bağlı El-Memleke televizyon kanalına konuştu.

Hicavi, son verilere göre Ürdün'ün yeni bir Kovid-19 dalgasıyla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Yeni dalganın haziran ayının sonunda başladığını ifade eden Hicavi, 5. dalganın daha hızlı yayıldığını ancak daha az şiddetli olduğunu belirtti.

Hicavi, vaka sayılarının önceki dalgalarda olduğu kadar yükselmesini beklemedikleri öngörüsünde bulundu.

Ürdün'de 10 Temmuz'da yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı bir ölüm ve 2 bin 135 vaka kaydedildiği duyurulmuştu.

Ülkede şu ana kadar toplamda kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bin 526 kişi olurken, bunlardan 14 bin 68'i hayatını kaybetti.

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