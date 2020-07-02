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Sağlık, Koronavirüs

Trabzon Havalimanı'nda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı

Trabzon Havalimanı'nda, dış hat yolcularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu.

Seyit Ahmet Eksik   | 02.07.2020
Trabzon Havalimanı'nda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı

Trabzon

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin giden yolcu bölümünde kurulan merkezde, yurt dışına çıkacak ve gideceği ülkede PCR testi istenen yolculara, 110 lira karşılığında Kovid-19 testi yapılacak.

Merkezde kayıt işlemlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince, ağız ve burundan sürüntü örneği alınan yolculara sonuçlar, gün içerisinde ulaştırılacak.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen taramalar dışında gideceği ülkeden PCR testi istenen kişiler, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü ve Numune kampüsleri, Akçaabat, Araklı, Sürmene, Vakfıkebir ve Of Devlet Hastaneleri ile Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminalinde oluşturulan test merkezine başvurabilecek.

Vatandaşlar, başvuru öncesinde 110 lira olan tetkik bedelini belirlenen hesap numarasına yatırarak test yaptırabilecek.

Gün içerisinde çıkacak sonuçları vatandaşlar, e-nabız sisteminden öğrenebilecek, e-nabız sisteminde kaydı olmayan kişiler ise İl Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden sonuç raporlarını alabilecek.

Havalimanında kurulan test merkezinde görevli doktor Abdullah Özceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle yurt dışı turizminin de hareketlenmeye başladığını belirterek bu kapsamda ülkelerin, PCR testinin negatif olduğuna dair yolculardan rapor istediğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünce 8 noktada test merkezi oluşturulduğunu aktaran Özceylan, "Bunlardan birisi de havalimanında kuruldu. Uçuş saatinden 48 saat öncesinde test yapılması gerekmektedir. Alınan test gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Hızlı bir şekilde testlerin sonuçları elimize geçmektedir." diye konuştu.


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