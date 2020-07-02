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Dünya, Koronavirüs

İran'da riskli bölgelerde yeni koronavirüs tedbirleri devrede

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, vaka sayılarının yüksek olduğu kırmızı ve riskli olarak ilan edilen bölgelerde yeni kısıtlamaların bilinçli bir şekilde uygulanacağını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 02.07.2020
İran'da riskli bölgelerde yeni koronavirüs tedbirleri devrede

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığı websitesinden yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada salgının son durumuna ilişkin bilgi verdiği belirtildi. 

Ruhani, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye uyulmamasını eleştirerek, bunun vaka sayısındaki artışların sebeplerinden biri olduğunu söyledi ve yetkililerden bu konuda gerekli kontrolleri yapmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı, bazı bölgelerin "kırmızı" ya da "riskli" sınıfına girmesinin diğer nedenlerinin misafirlikler, toplantılar, düğün ve taziyeler olduğunu kaydetti.

Son aylardaki tecrübelerin ışığında genel ve geniş kısıtlamaların uygulanmayacağını dile getiren Ruhani, "Kırmızı ya da riskli bölgelerde yeni kısıtlamalar bilinçli bir şekilde uygulanacak. Kırmızı bölgelerde valilere bu konuda gerekli yetkiler verilecek." diye konuştu.


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