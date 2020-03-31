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Sağlık, Koronavirüs

Tanzanya’da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Tufan Aktaş   | 31.03.2020
Tanzanya’da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başka ağır hastalıkları da bulunan 49 yaşındaki Tanzanya vatandaşının, Kovid-19’a yakalandıktan sonra yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. 

Ülkede şimdiye kadar 19 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.


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