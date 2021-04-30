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Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde Sultanahmet Meydanı. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP’lerin tespit ve imhası sürüyor.
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Türkiye, Koronavirüs

Tam kapanma döneminin ilk gününde trafikte yoğunluk

Ankara'da polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Orhan Onur Gemici   | 30.04.2021
Tam kapanma döneminin ilk gününde trafikte yoğunluk Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde yeni tedbirlerin uygulanacağı tam kapanma dönemi dün saat 19.00'da başladı.

Tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Polisler, kentin özellikle işlek noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi.

Söz konusu kontroller sırasında uzun araç kuyrukları oluştu, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Ayrıca toplu ulaşım araçları ile duraklarda da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

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