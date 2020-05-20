Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,738.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valiliği, Ahmet Özhan ve Dursun Ali Erzincanlı ile Tarihçi Yazar İskender Pala’nın katılımıyla Eyüpsultan Meydanı'nda Kadir Gecesi özel programı düzenliyor Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 00.00’da sona eriyor. Şirinevler Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 00.00’da sona eriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 00.00’da sona eriyor. Kızılay
logo
Koronavirüs

Sudan’da Kovid-19 vakaları ve ölümleri artıyor

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 kişi artarak, 111’e yükseldi.

Ömer Erdem   | 20.05.2020
Sudan’da Kovid-19 vakaları ve ölümleri artıyor

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 137 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 6 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 2 bin 728'e yükseldiği, ölenlerin sayısının 111'e çıktığı kaydedildi.

Ayrıca 286 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Afrika genelinde vaka sayıları 88 bin 172 olurken, 2 bin 834 kişi de hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e çıktı
Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor
Sudan’da Kovid-19 vakaları ve ölümleri artıyor
Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Avustralya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e çıktı

Avustralya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e çıktı

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Sudan’da Kovid-19 vakaları ve ölümleri artıyor

Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor

Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor
İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor

İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor