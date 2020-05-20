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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." uyarısında bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 20.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinin devam ettiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Koca,"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.


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