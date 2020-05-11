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Türkiye, Koronavirüs

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde 9-10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da sona erdi.

Barış Gündoğan   | 11.05.2020
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi. 

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