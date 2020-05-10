Erzurum'da mayıs ayında karla mücadele
Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Oltu ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 8 mahalleyi ulaşıma açtı.
Erzurum
Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Oltu ilçesinde iki gündür etkili olan ve özellikle gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kırsalda kapanan 8 mahalle yolunu açmak için çalışma yaptı.
İlçeyi birçok mahalleye bağlayan Köroğlu mevkisinde kardan kapanan yol ile 8 mahalle yolunu iş makineleriyle açan ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.