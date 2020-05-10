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Erzurum'da mayıs ayında karla mücadele

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Oltu ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 8 mahalleyi ulaşıma açtı.

Erkan Erdoğan   | 10.05.2020
Erzurum'da mayıs ayında karla mücadele Fotoğraf: Erkan Erdoğan/AA

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Oltu ilçesinde iki gündür etkili olan ve özellikle gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kırsalda kapanan 8 mahalle yolunu açmak için çalışma yaptı.

İlçeyi birçok mahalleye bağlayan Köroğlu mevkisinde kardan kapanan yol ile 8 mahalle yolunu iş makineleriyle açan ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışması sürüyor.

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