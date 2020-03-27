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Türkiye, Koronavirüs

Sivas'a gelen araçlardakilere Kovid-19 denetimi yapıldı

Sivas Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentin girişlerindeki kontrol noktalarında sürücü ve araçlardakilerin ateşini ölçüyor.

Halife Yalçınkaya   | 27.03.2020
Sivas'a gelen araçlardakilere Kovid-19 denetimi yapıldı Fotoğraf: Sivas Valiliği

Sivas

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ekipler, kentin Tokat, Koyulhisar, Yıldızeli ve Kayseri istikametindeki giriş noktalarında araçları durdurup, sürücülerin ehliyetini ve araçtakilerin kimliklerini sorguladıktan sonra ateş ölçümü yaptı.


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Ekipler, Kovid-19 salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara bilgi de verdi.

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