Sivas'a gelen araçlardakilere Kovid-19 denetimi yapıldı
Sivas Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentin girişlerindeki kontrol noktalarında sürücü ve araçlardakilerin ateşini ölçüyor.
Sivas
Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ekipler, kentin Tokat, Koyulhisar, Yıldızeli ve Kayseri istikametindeki giriş noktalarında araçları durdurup, sürücülerin ehliyetini ve araçtakilerin kimliklerini sorguladıktan sonra ateş ölçümü yaptı.
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Ekipler, Kovid-19 salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara bilgi de verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.