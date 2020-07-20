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Türkiye, Koronavirüs

Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 102 ev karantinaya alındı.

Mehmet Fatih Aslan   | 20.07.2020
Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 11, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 46, Siverek'te 1, Suruç ve Viranşehir'de 5'er olmak üzere 102 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 78 evde karantina süresi sona erdi.

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