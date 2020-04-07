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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e, vaka sayısı ise 9 bin 248'e yükseldi.

Mustafa Deveci   | 07.04.2020
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Kudüs

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e, vaka sayısı ise 9 bin 248'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 8 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 65'e ulaşırken, 242 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 248'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 149'unun durumunun ağır olduğu, 770 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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