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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Arap ülkelerindeki siyasi mahkumlar derhal serbest bırakılsın

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Arap ülkelerindeki siyasi mahkumların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Ali Semerci   | 07.04.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Arap ülkelerindeki siyasi mahkumlar derhal serbest bırakılsın

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arap zalimlerinin hapishanelerindeki özellikle siyasi mahkumlar başta olmak üzere tüm mahkumların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahkumlar arasında İslam alimlerinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde bilgisine ve emeğine ihtiyaç duyulan doktorlar ve hemşirelerin bulunduğunu aktaran Karadaği, "Allah'ım, despotların ve zalimlerin yaptıklarından dolayı bizi helak etme." diye dua etti.

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