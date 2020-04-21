Euro
7.54
Dolar
6.96
BIST 100
97,877.37
Altın
1,695.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

SANKO Üniversitesinde immün plazma tedavisine başlandı

Gaziantep'teki SANKO Üniversitesi Hastanesi Terapötik Aferez Ünitesi'nde, yeni tip koronavirüs tedavisinde immün plazma uygulamasına başlandı.

Kerem Kocalar   | 21.04.2020
SANKO Üniversitesinde immün plazma tedavisine başlandı

Gaziantep


KORONAVİRÜS HABERLERİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, yazılı açıklamasında, iki binada hizmet veren hastanenin bir binasının salgın nedeniyle sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri için ayrıldığını belirtti.

Hastalığın güncel tedavisinin immün plazma tedavisi olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"İmmün plazma tedavisi, alternatiflerden birini oluşturmaktadır. Bu tedavinin mantığı Kovid-19 hastalığını geçirip iyileşen kişilerden aferez yöntemiyle elde edilen plazma veya immünglobulin dediğimiz konsantrelerin kullanılması esasına dayanmaktadır. İmmün plazmanın, pozitif kişilerin tedavisinde kullanımıyla ilgili salgının başlamasıyla birlikte literatürde yapılan yayınlar mevcuttur. Bu yayınlarda bu yöntemin tedavide etkili olduğuna dair veriler mevcuttur. Bu bilgiler ışığında SANKO Üniversitesi Hastanesi Terapötik Aferez Ünitesi'nde Kovid-19 pozitif hastaların tedavisine yönelik olarak immün plazma, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda elde edilebilmektedir. Merkezimizin altyapısı bu işlemler için yeterli olup, günlük 4-5 hastaya kadar işlem yapma kapasitesine sahiptir. Ünitemiz 24 saat hizmet verebilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SANKO Üniversitesinde immün plazma tedavisine başlandı
Fas'ta sahte maskeler halk sağlığını tehdit ediyor
Kovid-19'u yenen hemşire penguen dansıyla taburcu edildi
Eskişehir Şehir Hastanesi günde 1500 civarında koronavirüs testi yapabilecek
Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi

Benzer haberler

İspanya'nın ünlü 'boğa festivali' Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

İspanya'nın ünlü 'boğa festivali' Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

SANKO Üniversitesinde immün plazma tedavisine başlandı

Kurum ve kuruluşlara maskeler DMO tarafından dağıtılacak

Fas'ta sahte maskeler halk sağlığını tehdit ediyor

Fas'ta sahte maskeler halk sağlığını tehdit ediyor
Kovid-19 yasaklarından etkilenen Virgin Australia kayyıma devredildi

Kovid-19 yasaklarından etkilenen Virgin Australia kayyıma devredildi

Kırmızı et üreticilerinden 'hayvan pazarları açılsın' talebi

Kırmızı et üreticilerinden 'hayvan pazarları açılsın' talebi