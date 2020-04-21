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Dünya, Koronavirüs

Fas'ta sahte maskeler halk sağlığını tehdit ediyor

Fas'ta yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte kaçak olarak üretilen ve gerekli standartlara sahip olmayan maskeler halk sağlığını tehdit ediyor.

Khalid Mejdoup,Çağrı Koşak   | 21.04.2020
Fas'ta sahte maskeler halk sağlığını tehdit ediyor Fotoğraf: Jalal Morchidi /AA

Rabat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takmanın zorunlu olduğu Fas'ta yetkililer koruyucu özelliği açısından yeterli olmayan sahte maskelerin piyasaya sunulmasını önlemeye çalışıyor.

Uzmanlar halka sahte maskelere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunurken, güvenlik güçleri de bu tip maskelerin üretildiği kaçak merkezlere baskınlar düzenliyor.

Sahte maskeler vaka sayılarını artırabilir

Fas Milli Sağlık Üniversitesi yetkililerinden Rıza Şaruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahte maskelerin yol açabileceği problemlere dikkati çekti.

Şaruf, "Gerekli sağlık standartlarını taşımayan maskeler, koronavirüs vaka sayısının artmasına neden olabilir." dedi.

Ülkede vaka artışının durağan seyrettiğini söyleyen Şaruf, koruyucu özelliği bulunmayan bu maskelerin enfekte sayısını artırabileceğini ifade etti.

Kaçak üretim merkezlerine baskın

Yerel medyada yer alan haberlerde, 9 Nisan'da 5 kişinin "sahte maske üreterek halkın sağlığını tehdit ettiği" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Fas Emniyet Genel Müdürlüğünden 15 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Meknes kentinde bulunan bir atölyeye yapılan baskında, "izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yaparak halkın sağlığını tehlikeye attığı" tespit edilen kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143, vaka sayısı ise 3 bin 46 olarak açıklanmıştı.

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