Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,715.20
BTC/USDT
23,808.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 18-24 Temmuz'da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Hande İlbeyi Canca   | 30.07.2022
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Ankara

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 18-24 Temmuz'da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 265 bin 962 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 226 bin 532 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e yükselirken, 99 bin 341 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 150 milyon 453 bin 133 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı
KDK'den filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödenmesi kararı
MİT, Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi
Türkiye ve dünya gündemi
'Atık çamur' nedeniyle kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

KDK'den filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödenmesi kararı

Hollanda'da 12 yaşın üzerindeki herkese 'hatırlatma dozu' yapılacak

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artıyor

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artıyor
Karadağ'da yeniden maske zorunluluğu getirildi

Karadağ'da yeniden maske zorunluluğu getirildi
Trakya'da 'hatırlatma dozu' hareketliliği devam ediyor

Trakya'da 'hatırlatma dozu' hareketliliği devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet