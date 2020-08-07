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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse." ifadelerini kullandı.

Duygu Yener   | 07.08.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse."

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