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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirli olun' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden öncesine dönmenin henüz mümkün olmadığını belirterek, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 26.05.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirli olun' uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı tüm ülkede kalkacağını anımsattı. 

Koca, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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