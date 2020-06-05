Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" uyarısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 05.06.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütünden ülkelere 'halka açık alanlarda maske takılsın' tavsiyesi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 134'e çıktı

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, AB büyükelçilerine Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini anlattı

Sağlık Bakanı Koca, AB büyükelçilerine Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini anlattı
Okay Yokuşlu: Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı

Okay Yokuşlu: Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı
Rektörlerden öğrencilere üniversitelerin kapısını açacak 'iyi niyet' anlaşması

Rektörlerden öğrencilere üniversitelerin kapısını açacak 'iyi niyet' anlaşması