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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'dan korunmada 'En iyi tedbir evimizdir' uyarısı

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" mesajını paylaştı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 22.11.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'dan korunmada 'En iyi tedbir evimizdir' uyarısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada evde zaman geçirilmesinin en iyi tedbir olduğuna dikkati çekerek, "Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından Kovid-19'dan korunmaya yönelik evde zaman geçirilmesinin önemine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

"En iyi tedbir evimizdir." mesajına yer veren Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, bir başka mesajında ise şunları kaydetti:

"Bugün pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim."

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