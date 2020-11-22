Fransa'da vizonlarda ilk defa Kovid-19 tespit edildi
Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.
Paris
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Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.
Vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğinin de ifade edildiği açıklamada, ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.
Vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.