Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: 2 ay direnelim

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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: 2 ay direnelim

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüsün etkisinin yazın azalacağının öngörüldüğünü belirterek, "Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla 2 ayda hayat normale döner." ifadesini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 12.03.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: 2 ay direnelim

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin paylaşımda bulundu.

Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin değerlendireme yapan Koca, "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner." ifadelerine yer verdi.

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