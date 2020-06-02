Euro
7.58
Dolar
6.78
BIST 100
107,770.90
Altın
1,739.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden toplanıyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" uyarısında bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 02.06.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz."

Bakan Koca, paylaşımında, Çince ve Türkçe olarak, "Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Eğer kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz'
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı
Rize'ye gelen çay üreticilerden 22 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Benzer haberler

'Eğer kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz'

'Eğer kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz'

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı

İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı

Afrika ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Kovid-19 tedbirlerini hafifletiyor

Afrika ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Kovid-19 tedbirlerini hafifletiyor

Rize'ye gelen çay üreticilerden 22 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Rize'ye gelen çay üreticilerden 22 kişinin test sonucu pozitif çıktı
İBB Şehir Tiyatroları haziranda da perdelerini 'uzaktan' açacak

İBB Şehir Tiyatroları haziranda da perdelerini 'uzaktan' açacak