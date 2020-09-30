Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
Bakan Koca, "Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir" ifadesini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.