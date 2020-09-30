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Sağlık

Filyasyon ekipleri gece karanlığında dahi Erzurum'un kırsal mahallelerinde mesaide

Filyasyon ekipleri, kırsal mahallerde cep telefonu ışıklarını kullanarak gece saatlerinde dahi ev ev dolaşarak hastalara ilaç dağıttı.

İlhami Erkılıç   | 30.09.2020
Filyasyon ekipleri gece karanlığında dahi Erzurum'un kırsal mahallelerinde mesaide

Erzurum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede eden filyasyon ekipleri, kırsal mahallerde cep telefonu ışıklarını kullanarak gece saatlerinde dahi ev ev dolaşarak hastalara ilaç dağıttı.

Kovid-19 testi pozitif çıkanların temaslı olduğu kişileri tespit ederek salgının yayılmasını önlemek amacıyla giyindikleri özel koruyucu kıyafetlerle 7/24 çalışan sağlık ekipleri, Karayazı ilçesinin Salyamaç Mahallesi'nde filyasyon için gece de mesai yaptı.

Ekipler vardıkları mahallenin karanlık olması nedeniyle araçların farı ve cep telefonu ışığını kullanarak hem filyasyon yaptı hem de hastalara ilaç bıraktı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hastamız Karayazı Salyamaç köyünde, 62 yaşında. Gece saat 22:00 civarı, filyasyon ekiplerimiz araç farı ve telefon ışığıyla filyasyon yapıyorlar. Hastamızın ilaçları verildi. Sağlık çalışanlarımız zaman kavramı gözetmeksizin, inanılmaz bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. Yıllar sonrasına miras kalacak insanlık hikayeleri yazıyorlar. Lütfen bu çocukların emeklerini zayi etmeyelim, onlara destek olalım. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız."

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