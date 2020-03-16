Euro
7.11
Dolar
6.36
BIST 100
91,351.43
Altın
1,534.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Yeni tip koronavirüs vaka sayımız 18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, şu ana kadar toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 16.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Yeni tip koronavirüs vaka sayımız 18

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı. 

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD sağlık sistemi Kovid-19 salgınında sınıfta kaldı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 169 bini aştı
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva
İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bakan Albayrak: Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 169 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 169 bini aştı

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bakan Albayrak: Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak

3 ülkede daha koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

3 ülkede daha koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor

ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor
Sağlık Bakanı Koca: Yeni tip koronavirüs vaka sayımız 18

Sağlık Bakanı Koca: Yeni tip koronavirüs vaka sayımız 18