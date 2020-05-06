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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönem 'kontrollü sosyal hayat'tır

Sağlık Bakanı Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek isim 'kontrollü sosyal hayat'tır." dedi.

06.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönem 'kontrollü sosyal hayat'tır Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar / AA


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca şöyle devam etti:

"Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz. Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Evimiz virüse karşı en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür. Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük.

"Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır"

"Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz." diyen Bakan Koca, 'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız. Bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız. Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

150 bin kişi taranacak

Sağlık Bakanı Koca, TÜİK'le yapılan çalışma kapsamında, Türkiye çapında 150 bin kişinin örneklem yöntemiyle taranacağını bildirdi.

"Dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu"

Sağlık Bakanı Koca sözlerine şöyle devam etti:

"En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak. Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu. 65 yaş üstü her büyüğümüze 5'li paket olarak maske gönderilmişti. Pazara kadar serbest alabilmenin de önü açılmış olacak."

"Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak"

Sağlık Bakanı Koca, "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz. Eskisi gibi herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak" şeklinde konuştu.

Futbol liglerinin başlaması

Sağlık Bakanı Koca, "Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur." dedi.

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