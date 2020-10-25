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Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi yaşamını yitirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 25.10.2020
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1297 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 314 bin 390'a yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 217 bin 888'e ulaştı. Hasta sayısı 361 bin 801, vefat sayısı 9 bin 799, ağır hasta sayısı 1744, aktif hasta sayısı 37 bin 612 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Gidişatı değiştirmek elimizde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır."

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