Euro
7.37
Dolar
6.76
BIST 100
92,592.31
Altın
1,654.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'da son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.

07.04.2020
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi. 

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 1582 olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, bugün itibarıyla toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, "Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanları için "Yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 salgınında 731 ölümle en yüksek can kaybı yaşandı
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu
Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir personel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
ABD'de koronavirüsten 1339 kişi daha hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 nedeniyle 79 kişi daha yaşamını yitirdi

Bakan Koca: Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş Prof. Dr. Feriha Öz hocamızı bizden aldı

Bakan Koca: Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş Prof. Dr. Feriha Öz hocamızı bizden aldı
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Sağlık Bakanı Koca: Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu

Sağlık Bakanı Koca: Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu