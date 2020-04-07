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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
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Dünya, Koronavirüs

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir personel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Şerife Çetin   | 07.04.2020
Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir personel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinde aşçı olarak görev yapan Ahmet Eğri bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğimizin emektar personeli Ahmet Eğri kardeşimiz Kovid-19 tedavisi gördüğü Brüksel'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun." ifadeleriyle başsağlığı diledi.

Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da "Daimi Temsilciliğimizin emektar aşçısı Ahmet Eğri Usta iki haftadır yoğun bakımda olduğu Saint Luc hastanesinde bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyük ve derin. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabır, selamet diliyorum. Tedavisi sırasında sayın Bakanımız ve sayın bakan yardımcımlarımız sürekli bizimle ve ailesiyle temastalardı. Bu acılı günümüzde de taziyede yanımızda oldukları için Daimi Temsilciliğimiz ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Dışişleri Bakanlığı camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun. Ustamızın mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

Vaka sayısının 22 bin 194, ölü sayısının ise 2 bin 35'e ulaştığı Belçika'da vefat eden Türk kökenli kişi sayısı ise 16'ya ulaştı.

Belçika kısıtlamaları sürdürecek

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes'in normalleşme sürecine hazırlık için oluşturduğu Uzman Grubu Başkanı Erika Vlieghe, "Belçika'nın Avusturya'da olduğu gibi tedbirleri gevşetmesi için henüz çok erken. Hastaneler hala çok dolu." değerlendirmesinde bulundu.

Vlighe, normalleşme sürecine ilişkin henüz bir tarih veremeyeceğini ifade etti.

Kovid-19 kapsamında 19 Mart'ta 3 Nisan'a kadar sürmesi öngörülen kısıtlama politikaları uygulamaya başlayan Belçika, Ulusal Güvenlik Kurulu kararının ardından süreci 19 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Wilmes, kısıtlamaların 3 Mayıs'a kadar uzatılabileceğine işaret etmişti.

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