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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'da test sayısı 3 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Buket Güven   | 23.06.2020
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'da test sayısı 3 milyonu geçti

Ankara

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1315 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 oldu.

"İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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