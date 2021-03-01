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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı.

Selma Kasap,Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 01.03.2021
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 risk haritasını paylaştı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, illerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre, normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

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