Sağlık Bakanı Koca: Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk
Sağlık Bakanı Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldığını belirtti.
NORMALLEŞME SÜRECİNDE SANAYİ ÜRETİMİNİN, COVID-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle GEBZE’DE, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek. pic.twitter.com/jIkB5XQAiW— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020
Normalleşme sürecinde, sanayi üretiminin Kovid-19 tedbirlerine uygun ve güvenle devamı için çalışmaları başlattıklarını aktaran Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek." açıklamasını yaptı.
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