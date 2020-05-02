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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk

Sağlık Bakanı Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.

Barış Gündoğan   | 02.05.2020
Sağlık Bakanı Koca: Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldığını belirtti. 

Normalleşme sürecinde, sanayi üretiminin Kovid-19 tedbirlerine uygun ve güvenle devamı için çalışmaları başlattıklarını aktaran Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek." açıklamasını yaptı. 

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