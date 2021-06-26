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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Dün 997 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Kovid-19 aşısı yaptırmak üzere sağlık kurumlarına 997 bin kişinin geldiğini belirtti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 26.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: Dün 997 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı yaptırmak üzere dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.

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