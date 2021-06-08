Euro
10.48
Dolar
8.60
BIST 100
1,448.42
Altın
1,892.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz." dedi.

Barış Gündoğan   | 08.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Parlamentosu AB içinde seyahate imkan verecek Dijital Kovid Sertifikası'nı oylayacak
Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 123 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede

Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede

Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 123 kişi öldü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

DSÖ: Küresel olarak, salgının gidişatında cesaret verici işaretler görmeye devam ediyoruz

DSÖ: Küresel olarak, salgının gidişatında cesaret verici işaretler görmeye devam ediyoruz
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 oldu
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti