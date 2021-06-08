Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz." dedi.
Ankara
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