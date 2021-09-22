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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalı

Ahmet Sertan Usul   | 22.09.2021
Sağlık Bakanı Koca: Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalı

Ankara

Sağlık Bakanı Koca, "Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar." açıklamasında bulundu.

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