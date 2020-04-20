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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: 1454 hastamız daha şifa buldu

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle kazanacağız." açıklamasında bulundu.

Özcan Yıldırım   | 20.04.2020
Sağlık Bakanı Koca: 1454 hastamız daha şifa buldu

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle kazanacağız." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı: 123 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam entübe hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı 13 bin 430 oldu.

Bugünkü test sayısı 39 bin 703, vaka sayısı 4 bin 674, iyileşen hasta sayısı 1454, vefat sayısı ise 123 olarak kayıtlara geçti.

"En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız" 

Öte yandan Bakan Koca, bugün 1454 hastanın daha şifa bulduğunu ifade ederek, "En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı, sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

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