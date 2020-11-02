Bakan Koca'dan İzmir için Kovid-19 uyarısı: Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim
Sağlık Bakanı Koca, "İzmir'de şu anki şartlar Kovid-19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim." uyarısında bulundu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği İzmir'de yeni tip koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında, "İzmir'de şu anki şartlar Kovid-19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması kontrolümüze bağlı. Kovid-19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.