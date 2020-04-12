Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmesi
logo
Türkiye, Koronavirüs

Rüştü Reçber: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım

Yeni tip koronavirüs teşhisiyle bir süre hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilen eski milli kaleci Rüştü Reçber, salgını herkesin ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.04.2020
Rüştü Reçber: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım

İstanbul

Videolu bir mesaj yayımlayan Rüştü Reçber, "Birçoğunuzun bildiği gibi yakın zamanda Kovid-19 virüsüne yakalandım. Benim için zorlu ve uzun bir süreçti. Fakat doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak şunu söylüyorum ki, bu işin şakası yok. Herkesin, her yaş kesiminin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum. Bizlerin iyiliği için devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım." diye konuştu. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Evde kal mesajı veren Reçber, "Temastan uzak duralım, mesafemizi iyi ayarlayalım. Olmazsa olmazımız evde kalalım. Türkiye ve insanlık olarak bu savaşı kazanabilecek inancımız da var gücümüz de var. Yeter ki sabredelim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı
Rüştü Reçber: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson hastaneden taburcu edildi
Hem yoğun bakımdaki hem de entübe Kovid-19 hastası sayısı ilk kez azaldı
Kovid-19 testlerindeki artışa rağmen vaka ve vefat edenlerin oranı aynı seyrediyor

Benzer haberler

Rüştü Reçber: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım

Rüştü Reçber: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım

Kovid-19'a karşı binalarda havalandırma tavsiyeleri

Koronavirüsü yenen Suriyeli araştırmacı Türk sağlık çalışanlarına minnettar

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Futbol artık ikinci planda

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Futbol artık ikinci planda
Koronavirüsü yenen babanın küçük kızıyla kavuşma anı duygulandırdı

Koronavirüsü yenen babanın küçük kızıyla kavuşma anı duygulandırdı

Sağlık çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için 'örnek alma kabini' geliştirdiler

Sağlık çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için 'örnek alma kabini' geliştirdiler