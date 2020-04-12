Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bini geçti.

Zehra Ulucak   | 12.04.2020
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 5'e, vaka sayısı 1 milyon 795 bin 630'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 20 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 19 bin 468 ile İtalya, 16 bin 972 ile İspanya, 13 bin 832 ile Fransa, 9 bin 875 ile İngiltere, 4 bin 474 ile İran ve 3 bin 600 ile Belçika takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 339 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler, 2 bin 871 ile Almanya, 2 bin 737 ile Hollanda, 1141 ile Brezilya, 1101 ile Türkiye ve 1081 ile İsviçre oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 210 ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 411 bin 871 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 273 bin 754 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bin 612'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 20 bini geçti
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 103'e yükseldi

Benzer haberler

Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı

Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bin 612'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 20 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 20 bini geçti
Balkanlar'da Kovid-19 ile mücadele devam ediyor

Balkanlar'da Kovid-19 ile mücadele devam ediyor
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı