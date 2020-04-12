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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson hastaneden taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hasan Esen   | 12.04.2020
Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson hastaneden taburcu edildi

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

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