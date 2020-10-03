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Sağlık, Koronavirüs

Prof. Dr. Canan Karatay'dan Kovid-19 tavsiyeleri

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yeni tip koronavirüse karşı C ve D vitamini alınması önerisinde bulundu.

Ali Ballı   | 03.10.2020
Prof. Dr. Canan Karatay'dan Kovid-19 tavsiyeleri

Muğla

Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlardan bu yana toplumlara salgın hastalıkların musallat olduğunu, bunun büyük kitleleri de yok ettiğini söyledi.

Salgın hastalıklarda insan temasının önüne geçmek gerektiğini dile getiren Karatay, salgının, kışın insanların kapalı mekanlarda, kalabalık ortamlarda bulunmasından dolayı arttığını belirtti.

Karatay, salgın döneminde vücudun direncinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Vücudu güçlendiren en önemli vitaminlerin başında D vitamini geliyor. D vitamini vücut için çok önemli. D vitamininin vücutta 100'ün üzerine çıkarılması gerekir. D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklarla da savaştığı gösterildi. Güneşten de alınabiliyor. Hastalıklı kişilerde, bilhassa virüs ve bakteri enfeksiyonu olanlarda D vitamini yüksek olduğu zaman hastalanmıyorlar, hastalansalar da çok hafif atlatıyorlar. Bu birçok çalışmada gösterildi. Ben uluslararası D Vitamini Konseyi üyesiyim."

"Vatandaşlar kurallara daha çok uymalı"

Yüksek doz C vitamininin de çok önemli olduğuna değinen Karatay, şunları kaydetti:

"2012'de yapılan bir çalışma, C vitamininin hakikaten akciğerlere birikmiş sıvıyı temizlediğini gösterdi. Koruyucu olarak bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın, vücutlarında D ve C vitaminini yüksek tutmalarını her zaman öneriyorum. Hiçbir virüs alkali denilen ortamda yaşamaz, bu yıllardır söylenen bilimsel bir gerçektir. Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum. El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli. C vitaminini ağızdan almak çok önemli. Ayda bir mutlaka D vitamini yaptırıyoruz. Bunlar virüslere karşı çok önemli. Deniz ve tuzlu su da çok önemli. Kalabalığa karışmıyorum. Alışverişimi de online yapıyorum."

Sağlık Bakanlığının aldığı tüm tedbirleri yerinde bulduğunu vurgulayan Karatay, vatandaşların bu kurallara daha çok uyması gerektiğini dile getirdi.

Karatay, sağlık çalışanlarının fedakarlığına tedbirlere uyularak karşılık verilebileceğini sözlerine ekledi.

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