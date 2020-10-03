Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe Metrosundaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor Eski bakan Zeki ergezen için TBMM de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti
logo
Dünya, Koronavirüs

Trump'ın hastanede ilaç tedavisine başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, ABD Başkanı'na ilaç tedavisine başlandığını bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 03.10.2020
Trump'ın hastanede ilaç tedavisine başlandı

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, ABD Başkanı'na ilaç tedavisine başlandığını bildirdi.

Doktor Conley'in, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Walter Reed Askeri Hastanesi ile Johns Hopkins Üniversitesinde görevli uzmanlarla yaptığı görüşmelerden sonra Trump'ın Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Conley, "Başkan'ın çok iyi olduğunu bildirmekten dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

Trump'ın oksijen takviyesine ihtiyaç duymadığını vurgulayan Conley, ancak uzmanlarla yaptığı görüşmeler neticesinde ilaç tedavisine başlanmasını uygun gördüklerini aktardı.

Conley, "Remdesivir"in ilk dozu uygulanan Trump'ın rahatça dinlendiği bilgisini paylaştı.

"İyiye gidiyorum"

Kovid-19'a yakalanan Trump, iyiye gittiğini bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım iyiye gidiyorum. Herkese teşekkür ederim. Sevgiler." ifadelerini kullandı.

Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalanmıştı

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bini geçti
Prof. Dr. Canan Karatay'dan Kovid-19 tavsiyeleri
Trump'ın hastanede ilaç tedavisine başlandı
Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Benzer haberler

Düzenli yürüyüş 'fiziksel ve ruhsal' sağlığı destekliyor

Düzenli yürüyüş 'fiziksel ve ruhsal' sağlığı destekliyor

Trump'ın hastanede ilaç tedavisine başlandı

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tillis Kovid-19'a yakalandı

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tillis Kovid-19'a yakalandı
Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür