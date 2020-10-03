Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski bakan Zeki ergezen için TBMM de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı.

Ruslan Rehimov   | 03.10.2020
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu. 

Aliyev de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan yerleşim birimlerine ağır top atışları sonucunda 19 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını bildirdi.

Azerbaycan ordusunun başarılı karşı saldırı operasyonu gerçekleştirerek işgal altındaki toprakların bir kısmını kurtardığını vurgulayan Aliyev, Erivan yönetiminin müzakere sürecini sekteye uğratacak adımlar atarak sürece ağır darbe vurduğunu kaydetti.

Aliyev, müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Tillis Kovid-19'a yakalandı
Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür
Kovid-19'a yakalanan Trump'tan videolu 'iyiyim' mesajı

Benzer haberler

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Türkiye'nin desteği Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazanımlarına katkı sağladı

Uzmanlara göre Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın iadesi koşuluyla masaya oturabilir

BM'nin Ermenistan'a yaptırım gücüne AGİT engeli

BM'nin Ermenistan'a yaptırım gücüne AGİT engeli
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz, adil bir çözümü destekliyoruz' mesajı

Rusya'dan 'Dağlık Karabağ'da taraf tutmuyoruz, adil bir çözümü destekliyoruz' mesajı
İran'da Azerbaycan'a destek gösterisinde gözaltına alınan 12 aktivistin tutuklandığı iddia edildi

İran'da Azerbaycan'a destek gösterisinde gözaltına alınan 12 aktivistin tutuklandığı iddia edildi