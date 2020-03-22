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Sağlık, Koronavirüs

Plasenta anne karnındaki bebeği 'koronavirüsten koruyor'

Ege Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Doç. Dr. İnan, "Annede Kovid-19 tespit edilse bile anne karnındaki bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta sayesinde bu virüs bebeğe bulaşmıyor." dedi.

Tezcan Ekizler   | 22.03.2020
Plasenta anne karnındaki bebeği 'koronavirüsten koruyor'

İzmir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ege Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin, topluma ve meslektaşlarına kadın üreme yolları ve yeni doğan bakımıyla ilgili eğitim vermek için 20 hekimin katılımıyla geçen ay kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayli zorlu günlerden geçtiğini belirten İnan, "Toplumda, hamile olan kadınların bu virüse normal insanlara göre daha çabuk yakalanacağı şeklinde yanlış bilgiler var. Ama durum böyle değil. Hamileler de herkesin uyguladığı hijyen kurallarına uyarak bu virüsten kolayca korunabilir. Ellerini bol bol sabunlu su ile yıkamaları çok önemli." dedi.

İnan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun çok önemli bilgilendirme çalışmaları yaptığını, bu konuda Türkiye'nin, erken aldığı önlemlerle toplum sağlığı konusunda tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

''Plasenta sayesinde bir çok bakteri ve virüsün bebeğe geçmediğini biliyoruz''

Annede koronovirüs belirlense bile hastalığın bebeğe geçmediğinin, Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı bilimsel çalışmalarla ispatlandığını dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Gebelik sürecinde anne ile bebek arasında bebeği besleyen organ olan plasenta sayesinde bir çok bakteri ve virüsün bebeğe geçmediğini biliyoruz. Yeni tip koronavirüsün de aynı şekilde anne enfekte bile olsa bebeğe geçmediği belirlendi. Yani bebek anneden enfekte olarak doğmuyor. Dünya üzerinde 18 vakanın rapor edildiği çalışmada, bebeklere virüsün, en erken doğumdan 36 saat ve 17 gün sonra anneleri ve bakıcılarından damlacık yoluyla geçtiği düşünülmektedir. Bu yapılan bilimsel çalışma bize, bebeklerin doğumundan itibaren anne ve bakıcıların hijyen kurallarına iyi uyması gerektiğini bir kez daha gösteriyor."

Derneğin başkan yardımcısı Doç. Dr. Göksel Kanmaz da hamilelerin gebelik sürecinde beslenmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalara göre dünyada koronavirüs bulaştığı için ölen gebe yok. Bu aslında iyi bir gelişme. Dünya genelinde daha önce etkili olan SARS ve MERS'te ise durum çok farklıydı. O virüslerin yayıldığı zaman gebeler hayatını kaybetti." şeklinde konuştu. 

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